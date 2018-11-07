Дожди с грозами и понижение температуры ожидается в Приморье

Сегодня, 30 мая, во второй половине дня с запада к Приморью подойдёт циклон, облачность снова накроет край, в отдельных районах начнётся дождь. Фон максимальных температур +17…+24 °C, местами на восточном побережье +14…+16 °C. Как сообщает "Примпогода.ру", в дальнейшем циклон продолжит своё движение в северо-восточном направлении, на Хабаровский край, а его фронты будут смещаться над Приморьем, и вызовут дожди различной интенсивности на большей территории. В отдельных районах прогремят грозы. Ночь под прикрытием облачности станет теплее на 2–3 градуса. Днём максимальные температуры останутся в тех же пределах.

Во Владивостоке сегодня погода без существенных изменений. Снова возможен небольшой дождь. Максимальная температура останется на том же уровне. Ночью существенных осадков не ожидается. Минимальная температура останется прежней.

Завтра во второй половине дня в городе вероятней всего пойдёт дождь, к вечеру усилится. Не исключено, что прогремит гроза. День ожидается прохладней на 2–3 градуса, чем сегодня.

На сегодняшний день в Приморье сохраняется низкий класс пожароопасности леса по метеоусловиям. В ближайшие сутки температурный фон ожидается не высоким, и с фронтальными разделами местами пройдут осадки различной интенсивности, поэтому до конца недели быстрого нарастания показателей пожароопасности не предвидится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]