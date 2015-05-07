Дерево упало на Vitz и Prado во Владивостоке
Очередное дерево рухнуло после циклона во Владивостоке во дворе жилого дома на Завойко, 2. Пострадали два автомобиля – Land Cruiser Prado и Toyota Vitz.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, высокое дерево не выдержало испытания дождем и ветром, обломилось почти у основания и рухнуло. По счастливой случайности никто из жильцов не пострадал, а вот припаркованные во дворе автомобили получили значительные повреждения. Дерево приземлилось на две машины – Toyota Vitz и Land Cruiser Prado.
По словам местных жителей, это уже не первый случай падения деревьев в их дворе.
«Во дворе гуляют дети, и за них действительно страшно, потому что деревья стоят очень высокие и рухнуть могут в любой момент. И это уже не первый раз, когда они падали. Два года назад также упало большое дерево на машины. А ведь могло упасть и на балконы, разбить окна. Плюс эта дорога ведет в роддом, а если бы в этот момент роженицу везли?» – высказала опасения жительница дома.
Напомним, «деревопад» во Владивостоке начался в ночь на 20 мая, после проливных дождей. Тогда упавшие деревья повредили машины и заблокировали движение на дорогах Владивостока. Через неделю, после очередного ливня, в разных частях города снова повалило деревья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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