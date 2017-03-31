В Приморье трое несовершеннолетних на автомобиле врезались в дерево

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнереченский» поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства в районе 2 км автодороги на подъезде к станции Дальнереченск. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, за рулем автомобиля "Тойота Краун" находился 17-летний подросток, на пассажирском сидении - двое его приятелей в возрасте 16 лет. Компания двигалась со стороны улицы Рябуха в направлении автодороги А-370 «Уссури». Водитель не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление, пересек полосу встречного движения и съехал с проезжей части в левый кювет, где совершил наезд на дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека: водитель и пассажиры, им потребовалась госпитализация.

ДТП произошло в темное время суток при работающем искусственном освещении.

Сотрудниками полиции установлено, что автомобиль принадлежит отцу несовершеннолетнего водителя, сам подросток ранее обучение на право управления транспортным средством не проходил и к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения не привлекался.

По факту автоаварии вынесено определение о проведении административного расследования по статье 12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью»), возбуждено административное делопроизводство по части 1 статьи 12.7 («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»), а также по статье 12.37.1 («Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства»). Общий объем штрафных санкций превысит 20 тысяч рублей.

По данным Госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 68 автоаварий: 61 - с материальным ущербом, 7 – с пострадавшими. Погибших нет, однако 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Повреждено 124 транспортных средства.

Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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