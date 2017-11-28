Анонс на 31 мая

С 08.00 31 мая до 23.59 2 июня будет ограничено движение и парковка автотранспорта во Владивостоке на участке дороги от дома на Фадеева, 47, стр. 17 до Командорской, 11.

31 мая в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – эстрадная концертная программа «Заводная вечеринка».

31 мая в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – Бурятский театр оперы и балета: балет «Талисман».

31 мая в 19.00 – FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) – проект «Танцуют все. Дети»: мюзикл «Волшебный остров».

31 мая в 19.00 – Библиотека им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) – камерный спектакль «О любви».

31 мая в 19.00 – Библиотека им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) – поэтический вечер «Узкий взгляд».

31 мая-2 июня - п. Лучегорск, стадион - 2-й этап открытого Кубка Приморского края по авиамодельному спорту, воздушный бой.

31 мая – Всемирный день без табака.

31 мая – Всемирный день блондинок.

31 мая – День российской адвокатуры.

31 мая – День сварщика в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]