В Приморье продолжает совершенствоваться и сиcтема работы сельских ФАПов. Строительство новых медучрждений на селе ведётся в рамках реализации госпрограммы по развитию здравоохранения края. Репортаж из села Федосевка Пожарского района.

Фельдшер Галина Петровская выходит из ФАП и идёт к машине скорой помощи.

Заведующую ФАП с. Федосевка Галину Петровскую застали уже при выходе из здания. С 9.00 до 15.30 приём пациентов — в стационаре, а вот сейчас у доктора (так уважительно местные жители называют своего фельдшера) - обслуживание вызовов на дому, и детей, и взрослых.

Стук в ворота. Ворота открывает хозяйка, она же и пациентка.

В этом доме — сразу два пациента, супруги Мезенцевы. У них — плановый медицинский контроль.

Людмиле Николаевне недавно сделали стентирование. У сельского фельдшера - прибор, который года назад здесь ещё был в диковинку — пульсоксиметр. Фельдшер тут же получает результат исследования сразу по трём направлениям. Особенно это важно во время контроля за состоянием здоровья при сердечно-сосудистых заболеваниях, органов лёгочной системы и, если понадобится, реанимации.

Фельдшер Галина Петровская обслуживает сразу три села. А это - 717 взрослых жителей и 97детей, вместе с подростками. За сельским фельдшером закреплена машина скорой помощи.

Галина Петровская, фельдшер: «Если бы в наше время такое было! И учиться интересно.! Сейчас вот работал бы и работал… Но возраст же подходит...»

Есть сейчас возможности нормально работать на селе и молодым медикам.

Евгения Бурундукова, главная медицинская сестра Пожарской ЦРБ: «Для молодых специалистов сейчас много чего придумано социальных. Для фельдшеров ФАП будет и федеральная программа, и региональная программа (500 тыс. по госпрограмме и 300 тыс. - по региональной) одномоментно получит 800 тыс., приезжайте и работайте».

К этому стоит прибавить возможность получить для своей практики бесценный жизненный и медицинский опыт бывалых сельских врачей и фельдшеров, которые во все времена на селе значат куда больше, чем просто медицинский работник.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]