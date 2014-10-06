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Отремонтирована дорога к горнолыжной базе в Арсеньеве

Отремонтирована дорога к горнолыжной базе в Арсеньеве

Фото: Администрация Приморского края

Работы прошли на участке протяженностью два километра.

Как сообщили в администрации края, дорога имеет важное значение как для многочисленных туристов, посещающих горнолыжную базу, так и для жителей Арсеньева. Сотрудники Примавтодора провели отсыпку земляного полотна, верхнего слоя дорожной одежды, затем уложили два слоя асфальтобетона. В настоящее время асфальтируют участок дороги Осиновка–Рудная Пристань с 101 по 102 километры.

Ранее был выполнен ремонт участка с устройством асфальтобетонного покрытия на дороге Хороль–Реттиховка–Арсеньев в селе Грибное. Работы на участках дорог Осиновка–Рудная Пристань (2,5 километра) и Рудная Пристань–Терней (3 километра) продолжаются.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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