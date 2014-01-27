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Уникальные для России 16-тонные краны прибыли на судоверфь «Звезда» в Большом Камне

Уникальные для России 16-тонные краны прибыли на судоверфь «Звезда» в Большом Камне

Фото: АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»

На судостроительный комплекс «Звезда» поставлено новое оборудование – два 16-тонных крана на крестовой раме, которые одновременно являются стационарными и переносными. Подъемная техника такого типа в российском судостроении будет использована впервые.

Краны предназначены для оперативного перемещения деталей относительно небольшого веса при сборке судовых блоков. Их применение позволяет существенно ускорить процесс постройки корпусов судов, а также экономить на электроэнергии.

После проведения регламентных испытаний краны будут использовать как для постройки судов на тяжело открытом достроечном стапеле верфи, так и для строительства новых объектов «Звезды».

В настоящее время на тяжелом достроечном стапеле и в блоке корпусных производств работают уже 75 кранов различной грузоподъемности, в том числе - уникальный для отечественного судостроения кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн.

Вскоре ожидается поставка оснастки и частей для монтажа второго «Голиафа», предназначенного для сухого дока, относящегося к объектам второй очереди строительства ССК «Звезда».



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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