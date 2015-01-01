В Приморье кладовщик магазина угнал автомобиль у своей хозяйки

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску обратилась 38-летняя местная жительница, которая сообщила об угоне принадлежащей ей автомашины "Нисан Караван". Женщина, являющаяся директором магазина, припарковала микроавтобус около складского помещения магазина. После чего автомобиль пропал.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску, полицейские опросили потерпевшую, свидетелей, составили ориентировку на автомобиль. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили машину со следами ДТП на улице Льва Толстого. За рулем автомобиля находился 30-летний житель поселка Барабаш, работающий кладовщиком в магазине. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения.

В отделе полиции подозреваемый рассказал, что воспользовавшись отсутствием внимания хозяйки автомобиля, решил покататься по городу.

Водительское удостоверение задержанный никогда не получал. Медицинское освидетельствование выявило наличие алкоголя в крови водителя. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителем, не имеющим права управления автоторанспортом, сотрудники ГИБДД составили в отношении гражданина протокол об административном правонарушения по части 3 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Злостному правонарушителю суд назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.

По факту неправомерного завладения автомобилем дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 стать 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru