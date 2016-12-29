Во Владивостоке вынесен приговор телефонным мошенникам
Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор жителю краевого центра, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края, в феврале 2019г. фигурант вступил в предварительный сговор с лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) на хищение денежных средств путем обмана.
В соответствии с разработанным планом при помощи сим-карты, на которую был зарегистрирован абонентский номер телефона регионального оператора Новосибирской области, один из злоумышленников осуществлял звонки на стационарные телефоны потерпевших, сообщая им заведомо ложные сведения о якобы произошедшем по вине их родственников ДТП, где пострадали люди.
Звонивший убеждал доверчивых граждан в необходимости передать денежные средства, чтобы их родственники смогли избежать привлечения к ответственности за ДТП.
Как только потерпевшие соглашались выполнить озвученные условия, на встречу к ним подъезжал фигурант по настоящему делу.
Действуя подобным образом, злоумышленникам удалось похитить свыше 130 тыс. рублей у двух доверчивых граждан.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное (с учетом смягчающих обстоятельств) 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 131 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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