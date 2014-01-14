Территория мужчин: В Приморье живет больше мальчиков, чем девочек

Приморскстат опубликовал статистику по детскому населению Приморского края. Специалисты рассказали, кого больше – мальчиков или девочек, сколько двойняшек и тройняшек родились в крае в 2018 году.

Так, численность детей в возрасте до 17 лет на начало 2018 года составила 375.500 человек — 20 % численности постоянного населения края. Мальчиков насчитывается 192.100, а девочек почти на 10 тысяч меньше — 182.400. В городской местности проживало 281 тыс. детей и 93 тыс. – в сельской.

За 2018 год родилось 19.995 детей, что на 5% меньше, чем в 2017 году, из них 229 двоен, 8 троен (в 2017 – 241 двойня, 10 троен и одна пятерня).

Специалисты отмечают, что благодаря мерам поддержки населения, в Приморье увеличивается число повторных рождений. Вторых и третьих детей чаще рожают женщины, старше 25 лет.

Согласно расчету перспективной численности населения до 2035 года, подготовленному Росстатом, число детей и подростков до 16 лет к началу 2036 года уменьшится на 25%.

За 2018 год в Приморском крае в возрасте до 17 лет умерло 211 детей (в 2017 – 250), из них 95 детей в возрасте до 1 года в 2017 – 137). Показатель младенческой смертности в крае остается высоким: из 1000 родившихся умерло 5 детей в возрасте до 1 года. В структуре причин младенческой смертности преобладали состояния, возникающие в перинатальный период (0-6 первых дней жизни) – 50% всех умерших до 1 года, врожденные аномалии – 21% и болезни органов дыхания – 11%.

В возрасте 1-17 лет умерло 116 детей, что на 3% больше, чем в 2017 году. Больше половины смертей приходилось на несчастные случаи (61% всех умерших в возрасте 1-17 лет), из них 9 детей погибли от транспортных травм, 7– совершили самоубийство, 4 – были убиты.

Сокращение численности детского населения происходило так же и за счет миграционной убыли. Число прибывших в Приморский край из других регионов России за 2018 год составило 3615 детей до 18 лет, из других стран – 763. Выехало в другие регионы России 4673 ребенка, в другие страны – 713. Отток детей до 18 лет в межрегиональной миграции (1058 человек) был незначительно замещен притоком в международной (50 человек).

За последний год сменили место жительства на территории края (внутрирегиональная миграция) – 11.4 тыс. человек в возрасте 0-17 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]