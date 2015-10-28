Краевой закон о жилье для детей-сирот будет усовершенствован

В Приморье увеличат размер денежного сертификата на жилье для детей-сирот. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяко 29 мая на встрече с сиротами, стоящими в очереди на получение квартир.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, на встрече обсудили вопросы, наиболее волнующие представителей этой категории граждан. В частности, новую дополнительную меру соцподдержки детей-сирот – жилищные сертификаты. Она доступна для граждан старше 25 лет, в отношении которых вынесены судебные акты и имеющим удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни. Стоимость сертификата рассчитывается на дату выдачи путем умножения цены «квадрата» на 36 квадратных метров, установленных федеральным законом. Стоимость квадратного метра определяется каждым муниципалитетом, поэтому сумма сертификата является разной.

Как отмечают дети-сироты, в районах Приморья суммы сертификата вполне хватает, они могут позволить купить себе достойное жилье. А жители Владивостока сталкиваются с проблемой, так как денег недостаточно даже для однокомнатной квартиры – стоимость квадратного метра по сертификату в разы ниже рыночной.

Олег Кожемяко отметил, что в курсе сложившейся ситуации и уже дал поручение профильному департаменту принять меры.

Так, краевой департамент градостроительства проработает вопрос об увеличении стоимости квадратного метра жилья как для приобретаемого по сертификату, так и по строительству нового.

«В течение месяца градостроители разработают документ с реальной стоимостью жилья во Владивостоке и по другим муниципалитетам. Позже внесем изменения в закон, в котором пропишем, что стоимость квадратного метра устанавливает край», – заявил губернатор.

Напомним, в бюджете Приморья в 2019 году заложили более 1,2 миллиарда рублей на приобретение жилья для детей-сирот, почти миллиард из них передан муниципалитетам вместе с полномочиями по подбору жилых помещений.

Во Владивостоке в первом полугодии планируют закупить 23 квартиры, на эти цели выделено более 80 миллионов рублей. Шесть квартир из 23-х сегодня уже проходят процедуру оформления.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]