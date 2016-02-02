На таможне в Находке поймали взяточника

Сотрудника таможни, подозреваемого в получении взятки, выявили должностные лица отдела по противодействию коррупции (ОПК) Находкинской таможни.

Главный государственный таможенный инспектор отдела применения инспекционно-досмотровых комплексов оказывал содействие участнику внешнеэкономической деятельности в беспрепятственном прохождении грузов с применением инспекционно-досмотрового комплекса. За услуги таможенник получил от коммерсанта 48 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Находкинской таможни.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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