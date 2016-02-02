На таможне в Находке поймали взяточника
Сотрудника таможни, подозреваемого в получении взятки, выявили должностные лица отдела по противодействию коррупции (ОПК) Находкинской таможни.
Главный государственный таможенный инспектор отдела применения инспекционно-досмотровых комплексов оказывал содействие участнику внешнеэкономической деятельности в беспрепятственном прохождении грузов с применением инспекционно-досмотрового комплекса. За услуги таможенник получил от коммерсанта 48 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Находкинской таможни.
Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
19.07.2017 В Приморье бывший таможенник за взятки приговорен к 5 годам тюрьмы
-
26.05.2017 Таможенный инспектор задержан при получении взятки во Владивостоке
-
04.02.2017 В Приморье под видом материала для производства пластмасс ввезли санкционное спортивное питание
-
21.09.2016 Бывший таможенник владивостокского аэропорта пойдет под суд за взятку
-
07.06.2016 За незаконный перевод 118 млн рублей возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Находки
-
02.02.2016 В Находке пресечена попытка лжеэкспорта
Добавить комментарий