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Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови виновника жуткого ДТП в Уссурийске

Фото: Пресс-служба ОМВД России по г. Уссурийску

В дежурную часть полиции города Уссурийска поступило сообщение местных жителей о том, что неизвестные молодые люди нарушают общественный порядок около дома по проспекту Блюхера, на замечания заявителей не реагируют.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, на место происшествия был направлен экипаж дорожно-патрульной службы. Прибыв на место, сотрудники полиции обнаружили автомашину "Тойота Королла". Находившиеся в салоне иномарки мужчины, увидев полицейских, завели двигатель и начали движение, пытаясь скрыться. Сотрудники Госавтоинспекции организовали преследование, используя громкоговорящее устройство и включив проблесковые маячки. Водитель автомобиля на неоднократные требования полицейских  остановиться не реагировал.

В районе дома № 5 по проспекту Блюхера водитель иномарки не справился с управлением и совершил столкновение с автомашиной "Тойота Пробокс", после чего въехал в бордюрный камень и столб.

В результате автоаварии 32-летний водитель и 27-летний пассажир "Тойоты Короллы" госпитализированы в городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

По результатам медицинского освидетельствования в крови водителя обнаружено наличие алкоголя.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП. Устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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