Airbus A320 аварийно сел в Шереметьево

Пассажирский самолет А320 выполнил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, к нему следуют пожарные расчеты. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Первоначально, агентство сообщило, что аварийную посадку совершил пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

"По уточненным данным, только что в Шереметьево совершил аварийную посадку "А-320". К месту следуют пожарные расчеты, 10 автоцистерн ", - сказал собеседник агентства. По его словам, в аэропорт также направляются подразделения МЧС.

Напомним, что 5 мая в московском аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся пассажирский самолет компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), следовавший в Мурманск. Всего погиб 41 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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