Airbus A320 совершил вынужденную посадку в Шереметьево

Сработавший датчик пожаротушения стал причиной вынужденной посадки самолета А320 в Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения", - сказал источник. Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо и в штатном режиме совершил посадку. Пострадавших нет.

Для встречи борта в Шереметьево были стянуты силы пожарных.

Источник: ВЕСТИ.ru [ www.vesti.ru ]

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