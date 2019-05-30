30 мая Олег Гуменюк впервые отчитался о работе администрации Владивостока перед Думой города. Глава особо отметил объем работ по восстановлению ливневой канализации и ремонту дорог. Какие перемены ждут дальневосточную столицу в этом году?

Дороги — самая волнующая тема для жителей Владивостока. Именно на этом сделал акцент глава города в отчете перед думой за прошлый год. В 2018 на транспортную инфраструктуру выделили два с половинной миллиарда рублей. На эти деньги отремонтировали больше 12 километров трассы.

Олег Гуменюк, глава Владивостока: «Увеличили в том году работу по восстановлению нашей инфраструктуры в качестве ливневых канализацией. Естественно, для улучшения качества жизни жителей. И дороги, увеличилась протяженность ремонта дорог».

В рамках заседания обсуждали и общий городской бюджета — основные статьи доходов и расходов Владивостока.

Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока: «Очень важная статья — был погашен муниципальный долг 400 миллионов рублей».

Отчитываясь о работе Думы Владивостока Андрей Брик отмечает департамент городского хозяйства, который активно занимался не только озеленением, но и защитой насаждений. В прошлом году депутаты оформили более 180 наказов избирателей. Глава города поддерживает. Большинство проверок специалисты по экологии провели также по инициативе горожан.

Андрей Брик, председатель Думы города Владивостока: «Мы рассматриваем вопросы корректировки бюджета на 2019 год. В корректировки внесено 100 миллионов рублей. Из них 97 миллионов будет направлено на статью, связанную с вопросами безопасности в дошкольных и школьных учреждениях. Мы к этому вопросу подходим очень принципиально, очень скрупулезно».

Олег Гуменюк, глава Владивостока: «Наш город в том году стал дальневосточной столицей. И это говорит о многом, о том ,что возложил на нас доверие руководитель страны ,и мы должны его оправдать. И к следующему году уже доклад должен быть больше и цифры должны увеличиться».

В планах у властей - покупка электробусов, которые работают сутки без подзарядки. Строительство первой в городе многоуровневой парковки на Верхнепортовой, нового моста через Вторую Речку и развязку, которая свяжет объездную трассу с микрорайоном зеленый угол. Так же в этом году проведут капитальный ремонт некрасовского путепровода. Он начнется уже через месяц.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]