Дух водной стихии Тэму дал имя центру традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов малых коренных народов Приморья. Его строят сегодня на протоке реки Аввакумовка, недалеко от поселка Ольга. В планах идеологов — не только музей под открытым небом.

Черный приемыш Найда — два месяца как она в «Тэму» — на помощь пока не спешит. Потому сам смотритель здешний — и хранитель, и мастер по дереву — Евгений Андрущак лиственничным горбылем продолжает отделывать удэгейскую землянку. Как закончит, еще и крышу покроет камышом.

- Это не отход от истины?

Евгений Андрущак, хранитель центра традиционного образа жизни «Тэму»: «Нет, нет, они использовали камыш и так же брали березовую кору, но поскольку березу портить мне просто жаль, обдирать ее, поэтому мы решили».

Землянка внутри практически готова. Она пахнет деревом и дымом костра, хотя очаг пока не разжигали. Зато огонь как следует раскалил походный чан с национальным блюдом приморских народов — оленьей шурпой.

Охотничьим ножом нарезает к ней овощи Валентин Андрейцев из рода Пианка — рода медведей. Он председатель Союза коренных малочисленных народов Приморского края и главный идеолог прямого контакта хранителей традиций со всеми приморскими земляками и гостями протоки реки Аввакумовки.

Валентин Андрейцев, председатель Союза коренных малочисленных народов Приморского края: «И шурпа часть этого комплекса, конечно, и будущая уха часть комплекса, потому что мы планируем и кафе сделать национальных блюд, чтобы люди знали, чем коренные народы питались, что это всё связано с природой, с экологией, и брали ровно столько, сколько надо было съесть. Вот и гостям будем об этом рассказывать и готовить».

Чтобы было где путникам остановиться, построили в Тэму гостевые домики. Вскоре начнут оборудовать спортивную площадку для национальных игр. Планов много. А поддержка пока больше дружеская. Плечо подставил и председатель Приморской федерации кёрлинга Александр Алеев. Он сейчас добавляет в бульон перечную смесь. Хоть и не было такой в прежние времена — терпкости добавлял дикий чеснок.

Ждут на протоке большого праздника. В июле пригласили на творческий слет Союз художников Приморского края. А в сентябре планируют Большую рыбу — Сагди Дава, традиционный национальный фестиваль. Сюда, как и прошлой осенью, съедутся друзья ольгинских тазов и удэгейцев — краснояровцы, а может быть, и тернейские, и красноармейские общины доберутся до Аввакумовки. Мысль о том, чтобы в каждом приморском районе, где живут коренные народы, обустроить свой музейный этнос под облаками витает в воздухе. Стоит только захотеть.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]