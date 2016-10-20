В компаниях "крабового короля" из Приморья прошли обыски по делу о контрабанде биоресурсов

28 мая силовики Приморья провели обыски в компаниях, подконтрольных известному в крае бизнесмену – гражданину Украины Дмитрию Дремлюге, и по месту жительства сотрудников этих организаций. Как сообщил VL.ru информированный источник, мероприятия проходили в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда особо ценных водных биологических ресурсов».

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Как выяснили сотрудники УФСБ России по Приморскому краю и Дальневосточной оперативной таможни, группа лиц во главе с Дремлюгой занимается контрабандой живого краба в страны АТР с 2013 года. При этом, по словам источника, его стоимость намеренно занижалась, чтобы уменьшить таможенные платежи. Денежные средства, полученные преступным путем, прятали в подконтрольных Дремлюге оффшорных компаниях, зарегистрированных в Панаме.

По данным источника, у правоохранителей имеется информация по всем незаконным поставкам биоресурсов. Сам коммерсант скрывается от следственных органов за рубежом. Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что Дмитрий Дремлюга входит в число 12 "крабовых королей", которые контролируют рынок добычи крабов в России. 8 из них, в том числе и Дремлюга, долгие годы проживают в США.

Дремлюга родился в 1972 году в городе Ильчевске Одесской области. На Дальний Восток он переехал в 1990-е годы. В 1999 году гражданин Украины Дмитрий Дремлюга, проживавший в Приморском крае, указом президента Бориса Ельцина получил российское гражданство. В 2000-х Дремлюга получил контроль над старейшим в Приморье рыбопромышленным холдингом «Дальморепродукт».

Из Приморья Дремлюга уехал в 2012 году, когда у правоохранительных органов появились вопросы по нескольким уголовным делам, в частности связанным с махинациями на крабовых аукционах.

Уехав из Приморья, бизнесмен не перестал контролировать свои компании, при этом также оставаясь и гражданином Украины. ФАС установила, что с декабря 2012 года Дремлюга «постоянно проживает на территории иностранного государства и не является налоговым резидентом Российской Федерации», следует из материалов судебного разбирательства между ФАС и ПАО (сейчас АО) «ХК «Дальморепродукт». В письме ФСБ, которое упоминается в судебных материалах, сказано, что Дремлюга объявлен в международный розыск «за совершение экономических преступлений» на территории России.

В судебных решениях описывается схема, по которой Дремлюга «прямо и косвенно» контролировал российские рыбодобывающие компании. Например, в 2014-2016 годах 72,8% ОАО «ХК «Дальморепродукт» бизнесмен с двойным гражданством владел через сингапурский офшор DVS-R Pte. С мая 2016-го по февраль 2017 года эта доля принадлежала уже через цепочку компаний дочери Дмитрия Дремлюги – Алене.

По закону «О защите конкуренции», Дмитрий и Алена Дремлюга признаются одной группой лиц. Таким образом, ФАС заключила, что с 2014 по 2017 год Дремлюга имел контроль над «Дальморепродуктом». Похожие схемы были и в других компаниях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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