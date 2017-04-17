Черепков приступил к обязанностям заместителя главы Владивостока

31 мая, в пятницу, к обязанностям заместителя главы администрации Владивостока приступил Владимир Черепков. Он стал шестым вице-мэром города.

Как сообщили в управлении муниципальной службы и кадров администрации Владивостока, Владимир Черепков будет курировать пять направлений в работе мэрии. Речь идет об управлении транспорта, управлении по взаимодействию с правоохранительными органами, управлении международных отношений, управлении по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив, управлении по организации взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Владимир Викторович Черепков родился в 1974 году в Воронеже. Окончил НОУ ВПО «Университет Российской академии образования». В разное время работал на муниципальном предприятии Владивостока «Служба спасения», во Владивостокском поисково-спасательном отряде, Государственном учреждении Москвы «Пожарно-спасательный центр», «Центральном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России», департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы, «Городском агентстве управления инвестициями» (г. Москва). С апреля 2019 года занимал должность референта администрации Владивостока. Женат, трое детей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]