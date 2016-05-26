Депутаты краевого парламента провели 30 мая очередное заседание. На повестке майской сессии более 40-ка вопросов. Ключевыми темами стали доклад председателя краевого парламента Александра Ролика об итогах работы Законодательного собрания за прошлый год, корректировка краевого бюджета, а также ряд инициатив главы региона.

Продуктивный год для Законодательного собрания. 17 заседаний, из них шесть внеочередных. Парламентарии рассмотрели почти 600 вопросов и приняли столько же постановлений. В 2018-ом работа парламентариев направлена была на совершенствование краевых законов, которые позволят улучшить жизнь приморцев.

Александр Ролик, председатель Законодательного собрания Приморского края: «Мы разрабатывали и принимали законы, позволяли максимально раскрыть потенциал Приморья как региона с эффективной экономикой и современной инфраструктурой, комфортным для проживания пространством».

В этом году большая работа продолжается. Майская сессия внесла новые корректировки в бюджет. Они обусловлены дополнительным федеральным финансированием и ростом собственных доходов. С учетом изменений параметры краевого бюджета на '19-ый год составят: по доходам – более 120 млрд рублей; по расходам – свыше 140 млрд.

Часть этих денег будут, в первую очередь, направлены на улучшение социальной сферы.

Галуст Ахоян, председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам: «На 6,5 миллиардов увеличен дефицит бюджета, но дефицит покрывается за счет остатков предыдущих и, практически, наш бюджет бездефицитный».

Парламентарии одобрили и инициативу главы региона. Так, ряд изменений внесли в краевые законы о государственной поддержке инвестиционной деятельности и регулировании земельных отношений. Принятый документ вводит в региональное законодательство новое понятие – приоритетный инвестиционный проект, а также закрепляет за инвестпроектами, получившими такой статус, меры государственной поддержки.

Сергей Ищенко, председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности: «В Приморском крае новые экономические законы: это и свободный порт Владивосток, и ТОР. Это, конечно, накладывает отпечаток и приносит федеральные деньги. Достаточно сказать, что у нас в региональной программе на '19 год заложено 700 млн».

Законопроект позволит субъектам инвестиционной деятельности, которые реализуют важные для экономики и социальной сферы края проекты, воспользоваться приоритетным правом на получение земельных участков. Таким инвесторам земля будет передаваться в аренду без проведения конкурсных процедур.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]