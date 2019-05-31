Бежим со смыслом. Такой девиз в этом году у «Зеленого марафона», который организует «Сбербанк». Спорстменов и любителей ждет живописная дистанция по набережной цесаревича, а людей, которые нуждаются в лечении, шанс на выздоровление.

Шашки, шахматы, ну еще, разве что, книги. А вот гаджеты, телевизор и активные игры — то, что любят современные подростки, Лёне Заботину противопоказаны. Это сейчас мальчишка играет и выглядит совершенно здоровым, но в любой момент все может измениться. У Лёни вторичный иммунодефицит, герпесвирусная инфекция и эпилепсия — приступы которой повторяются по несколько раз в стуки. И все это появилось год назад... внезапно.

Яна Заботина, мама Лёни Заботина: «С конца декабря и по сегодняшний день нас били приступы ежедневно по два-четыре приступа. Нам делали корректировку — добавили третий препарат карбамазепин. Выходит так, что ребенок сейчас у меня идет на трех препаратах, плюс карбамазепин сейчас мы поменяли на другой препарат, то есть мы постоянно в тенденции! Мы ищем то, что даст нам результат!»

Единственная надежда — лечение в Санкт-Петербурге. Беда, которая случилась с Лёней Заботиным — не единственный случай. И там, в клинике, есть врачи, которые сталкивались с такими диагнозами и препарат, который может вернуть ребенка к нормальной жизни — той о которой Лёня мечтает.

Лёня Заботин: «Я пойду конечно играть в футбол! Это мое любимое занятие. В путешествие хотел! И чтобы много денег зарабатывать».

Помогают собрать семье сумму "Русфонд" и "Сбербанк". В этот году "Сбербанк" устраивает традиционный «Зеленый марафон». В нём примут участие благотворительные фонды, которые собирают деньги на благие дела. Забег, как всегда, для участников бесплатный. Но любой желающий может оставить добровольное пожертвование.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО «Сбербанк»: «В этом году наш «Зеленый марафон» проходит под девизом: «Бежим со смыслом». Мы решили объединить благотворительные фонды Приморского края и провести акцию по сбору денежных средств. С одним из фондов — с «Русфондом» — мы проводим акцию по сбору денежных средств маленькому жителю Владивостока Лёне Заботину, который нуждается в нашей помощи».

В этом году «Зеленый марафон» расширяет географию — забеги 1 июня пройдут в 60 городах страны.

Во Владивостоке, чтобы не мешать автолюбителям, мероприятие пройдет на набережной Цесаревича. В девять часов утра начнется регистрация и развлекательная программа. В 12.00 дадут старт забегу. «Сбербанк» подготовил дистанции также для юных приморцев. Для участия обязательна медицинская справка.

Алексей Ленцов, начальник отдела технических средств охраны управления безопасности Приморского отделения ПАО «Сбербанк»: «Это нужно пройти, понять! Что спорт он нужен вам! Вы начинаете чувствовать себя лучше, и вообще, когда вы бежите и видите, что бегут рядом люди разных возрастов и моложе и старше! Это — удовольствие!»

Кроме марафона на Набережной Цесаревича «Сбербанк» организует большой праздник: гостей ждут конкурсы, мастер-классы, показательные выступления и зумба-вечеринка. Волонтеры благотворительных фондов будут работать на протяжении всей программы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]