Приморская краевая детская библиотека приготовила школьникам интерсную программу на время летних каникул
"Вести: Приморье. Интервью" с директором Приморской краевой детской библиотеки Еленой Кулинок.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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