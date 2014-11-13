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Экипажи самолетов получили право расправляться с авиадебоширами по своему усмотрению

Экипажи самолетов получили право расправляться с авиадебоширами по своему усмотрению

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, разрешающий экипажам самолетов самостоятельно разбираться с дебоширами на борту судна.

Поправки предполагается внести в Воздушный кодекс РФ. В частности, в документе указывается, что для усмирения пассажиров и пресечения противоправных действий можно будет использовать специальные средства сдерживания. Их перечень определит правительство РФ.

Как пояснил "Интерфаксу" автор законопроекта, член комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов (ЛДПР), это, например, могут быть пластиковые наручники для фиксации рук и ног дебошира.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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