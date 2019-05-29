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Все пострадавшие в ДТП с пассажирским автобусом в Уссурийске выписаны из больницы

Все пострадавшие в ДТП с пассажирским автобусом в Уссурийске выписаны из больницы

Гражданин Китая и россиянин-водитель автобуса, пострадавшие во вторник в дорожно-транспортном происшествии в приморском Уссурийске, из стационара переведены на амбулаторное лечение, об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкойна "Интерфакс - Дальний Восток". Оба пациента выписаны из больницы, им оказана вся необходимая помощь. Гражданин КНР уже выехал на родину.

Таким образом, из больницы выписаны все пострадавшие.

Тела двух погибших в аварии граждан Китая готовятся к отправке на родину. Оформляются документы, вопросы по отправке тел согласовываются с родственниками погибших, они решают, будут ли тела погибших кремированы здесь.

Напомним, во вторник на дороге Хабаровск - Владивосток возле города Уссурийск перевернулся автобус с китайскими туристами, двое из них - мужчина 1950 года рождения и женщина 1959 года рождения - погибли. По данным краевого УМВД, после аварии 19 человек обратились за медицинской помощью. Гражданам КНР была оказана вся необходимая помощь. В среду почти все туристы вернулись на родину.

Генконсульство КНР во Владивостоке выразило благодарность властям Приморья за помощь китайским туристам после ДТП.

Полиция возбудила по факту дорожной аварии уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УКРФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В отношении 57-летнего водителя автобуса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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