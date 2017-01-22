Полицейские вернули жителю Приморья похищенный автомобиль

"Тойота Калдина" была похищена с автомойки, расположенной на улице Шоссейной. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний житель Владивостока, бывший сотрудник автомойки, неоднократно судимый за имущественные преступления.

Как сообщает пресс-служба ОМВД по г. Находке, мужчина пояснил, что после увольнения с автомойки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на охраняемую территорию и, воспользовавшись тем, что ключ находился в замке зажигания "Тойоты", похитил ее. В дальнейшем злоумышленник намеревался продать транспортное средство, а вырученные денежные средства присвоить.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодека Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль возвращен владельцу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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