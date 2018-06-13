Новый мост в Новолитовске заасфальтируют на следующей неделе

Строители моста через реку Литовка на автомобильной дороге Артем–Находка–Порт Восточный завершили бетонные работы. На следующей неделе начнется асфальтирование проезжей части сооружения.

Как сообщили в администрации края, в настоящий момент также завершается асфальтирование подходов к мосту.

«На подходах со стороны Новолитовска закончили укладку двух слоев асфальтобетона. Сегодня завершаем асфальтирование подходов со стороны Находки. Здесь укладывается верхний слой плотного асфальтобетона, нижний слой был из пористого асфальтобетона. Проектом предусмотрена общая толщина покрытия 18 сантиметров, чтобы дорога могла современную нагрузку от автотранспорта. Работы выполняются в строгом соответствии с проектной документацией», – добавили специалисты.

На пролете моста через реку Литовка будет уложен один слой плотного асфальтобетона толщиной девять сантиметров. После этого рабочие установят металлическое барьерное и леерное ограждение пешеходных проходов через мост.

Мост через реку Литовка будет иметь две полосы для движения шириной по 3,75 метра и полосы безопасности по 2 метра. Длина с подходами составит 760 метров, самого моста – 144 метра. Дорожное покрытие – асфальтобетон. Новый мост через реку Литовка выполнен с учетом повышенных гидрологических требований. В его строительстве использованы балки пролетного строения с преднапряженной арматурой, которые повышают срок службы сооружения. Мост выполнен с расчетной нагрузкой 14 тонн на ось, что соответствует современным стандартам грузоперевозок. Эксплуатационный срок службы инженерного сооружения до следующего капитального ремонта – 70 лет.

Движение по новому мосту через реку Литовка в тестовом режиме планируется запустить до 15 июня. Оставшиеся работы по устройству шумозащитных экранов, наружного освещения и обустройства (дорожная разметка и знаки) будут выполнены до конца июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]