Анонс на 1 июня

1 июня фуникулёр Владивостока закрывают на ремонт.

1 июня во Владивостоке состоится морской субботник, приуроченный к Всемирному дню охраны окружающей среды. Сбор участников состоится 1 июня с 9.30 до 10.00 - в местах проведения субботника: на берегу реки Объяснения и в районе станции Вторая Речка.

1 июня в 11.00 во Владивостоке на Набережной Цесаревича пройдет всероссийская спортивная акция от Сбербанка «Зеленый марафон». Регистрация участников – в 9.00.

1 июня с 10.30 до 14.00 во Владивостоке будет ограничено движение и парковка транспортных средств на следующих участках автомобильных дорог: по ул. Корабельной Набережной: от пересечения с ул. Нижнепортовой до пересечения с ул. Светланской; по Светланскому переулку: от пересечения с ул. Корабельной Набережной до пересечения с ул. Светланской.

1 июня в 13.00 на Спортивной набережной Владивостока - фестиваль "В гостях у детства".

1 июня в 12.00 во Владивостоке, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - 17-й турнир по боксу «Дети Приморья» памяти заслуженного работника физической культуры России И.Д. Петрука.

1 июня в 11.00 во Владивостоке на стадионе школы № 50 (ул. Олега Кошевого, 26) состоится ежегодный благотворительный турнир по пляжному волейболу формата MIX (команда состоящая из двух человек – женщина и мужчина). Собранные средства пойдут на приобретение вещей, необходимых для Краевого психоневрологического дома ребенка. Приглашаются все желающие.

1 июня - Международный день детей (День защиты детей).

1 июня - Всемирный день родителей.

1 июня - Всемирный день молока.

1 июня - День военно-транспортной авиации России.

1 июня - День создания правительственной связи России.

1 июня - Международный день очистки водоемов в России.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]