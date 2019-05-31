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Поздравление ГТРК "Бира" с годовщиной телеканала "Восток 24"

Сегодня один год исполняется дальневосточному телеканалу ВГТРК «Восток 24». 1 июня 2018-го ГТРК «Владивосток» запустила амбициозный проект, который объединил информационное пространство всего федерального округа. «Восток 24» знакомит зрителей с новостями 11 регионов страны. В эфире телеканала - интервью, специальные репортажи, фильмы, созданные на берегах тихоокеанской России. Канал представлен в сетях крупных кабельных операторов, на спутниковом телевидении «НТВ плюс», а также на онлайн-платформе «Яндекс. Эфир».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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