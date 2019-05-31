Приморские изобретатели укрощают электроимпульсы, способные «стирать» боль. Молодые ученые в ДВФУ создают новый нейростимулятор. Отечественный аналог дорогого импортного прибора будет доступным по цене, что позволит многим больницам оказывать высокотехнологичную помощь. Пока же на Дальнем Востоке нейростимуляторы имплантируют только в медцентре на острове Русский.

Тихо, идет операция! Пациенту вживляют устройство, чтобы избавить его от боли и постоянного приема лекарств. Прибор, похожий на кардиостимулятор, способен лечить эпилепсию, двигательные нарушения, болезнь Паркинсона. Но так корректировать состояние нервной системы в России могут позволить лишь 4% нуждающихся из-за высокой стоимости импортного нейростимулятора, цена которого около миллиона рублей.

Компактный титановый корпус с микрочипом внутри имплантируют под кожу. А тонкие электроды вводят прямо в головной или спинной мозг. Электрическая стимуляция препятствует неправильной работе нейронных связей, «отключая» разрушенную часть мозга. Это помогает перенастроить работу нервных путей и вернуть человеку способность ходить после инсульта или травмы. Технология избавляет и от приступов страдающих эпилепсией, рассказывает будущий программист Михаил Лямаев.

Михаил Лямаев, руководитель проекта по разработке отечественного нейростимулятора: «Подается специальный электрический сигнал. Вокруг этого электрода образуется электромагнитное поле, внутри которого нейроны не могут передавать сигналы. Сильное поле препятствует передаче сигнала и вокруг этого электрода поврежденная область части мозга блокируется».

Михаил руководит командой разработчиков отечественного нейростимулятора. Перспективная молодежь из Центра проектной деятельности замахнулась на создание доступного для людей прибора. Им еще предстоит совершенствовать программное обеспечение и тестировать прибор на животных, чтобы собрать прототип российского, промышленного образца.

Станислав Карпенко, директор Центра проектной де́ятельности ДВФУ: «Мы сможем им управлять извне, используя современные информационные технологии, что отличает подобные устройства от существующих в мире аналогов. Дешевле наше оборудование будет за счет нашего ноу-хау».

В Центре проектной деятельности студенты параллельно работают и над протезом ступни с оригинальной механикой и электродом для имплантации, что позволит чувствовать протез и легко управлять им. Такие разработки уже ждут российские производители медицинских имплантируемых приборов и все, кто мечтает получить шанс на полноценную жизнь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]