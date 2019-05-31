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Сотрудники ГИБДД напомнили будущим мамочкам правила первозки детей в автомобиле. Видеорепортаж Андрея Мозгового

В преддверии «Дня защиты детей» с будущими мамами краевая госавтоинспекция провела урок по безопасной перевозке детей в автомобиле. Инспекторы дорожного движения уверены, что такие занятия помогут научить родителей беречь самое дорогое, что у них есть — своих детей.

Первое дорожное путешествие для малыша начинается именно от родильного отделения. И оно должно быть безопасным. На занятие по правильной перевозке детей как в автомобиле, так и в коляске, собрались девушки, которые вот-вот станут мамами. Кто-то впервые, а кто-то уже имеет детей.

Елена Иванова, старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю: «У нас в результате ДТП есть пострадавшие, но нет ни одного погибшего. И среди пострадавших, практически все дети были в удерживающих устройствах. Поэтому у них травмы незначительные — ушибы, ссадины. Тяжёлых травм нет. Это благодаря использованию детских удерживающих устройств».

Будущие мамочки с интересом слушали инспектора пропаганды краевой ГИБДД Елену Иванову. Она рассказала и показала, как правильно выбрать необходимое для их ребенка детское удерживающее устройство, как правильно перевезти по пешеходному переходу коляску с малышом и ответила на многочисленные вопросы милых дам.

Анна Кичан, мама, житель г. Владивостока: «Насчёт переднего сидения, да, для меня это новое. Потому что я даже не предполагала, что так ребёнка можно возить».

Оксана Быкова, мама, житель г. Владивостока: «Я считаю, что безопасность, конечно, важна. То есть те люди, которые пристёгивают так или вообще не пристёгивают - это халатность родителей. Потому что не из-за того, что там штраф-не штраф, на какой ты нарвёшься. В первую очередь это безопасность детей».

К тому же инспекторы уверены, что важным правилам поведения на дороге ребёнка стоит учить с малых лет. И самому при этом быть примером: пристёгивать в машине ремень, соблюдать скоростной режим. Только так можно поставить «прививку безопасности» своему малышу, которая непременно выручит его на дорогах в будущем.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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