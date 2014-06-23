На шести пляжах в Приморье официально разрешено купаться

В Приморье сейчас официально разрешено купаться пока только на шести пляжах во Владивостоке и Артеме. Специалисты подчеркивают, что безопаснее всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. Проверку, освидетельствование и приемку пляжей осуществляет краевая межведомственная комиссия.

«Из заявленных 81 места массового отдыха и 19 пляжей детских лагерей разрешены для купания пока только шесть», – сообщили в Главном Управлении МЧС России по Приморскому краю.

Во Владивостоке:

– пляж «Санаторий «Приморье» МВД России (Уссурийский залив);

– пляж ООО «Лотс» (бухта Лазурная);

– пляж «Ривьера Лагуна» (станция Санаторная);

– место массового отдыха «Чайка» (станция Чайка);

В Артеме:

– пляж «Морской берег» (бухта Муравьиная);

– пляж «Юность» (бухта Муравьиная).

Спасатели отмечают: в походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до двух метров), нет сильного течения.

В случае происшествия необходимо звонить по номерам: 112 и 101.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]