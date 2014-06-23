На шести пляжах в Приморье официально разрешено купаться
В Приморье сейчас официально разрешено купаться пока только на шести пляжах во Владивостоке и Артеме. Специалисты подчеркивают, что безопаснее всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. Проверку, освидетельствование и приемку пляжей осуществляет краевая межведомственная комиссия.
«Из заявленных 81 места массового отдыха и 19 пляжей детских лагерей разрешены для купания пока только шесть», – сообщили в Главном Управлении МЧС России по Приморскому краю.
Во Владивостоке:
– пляж «Санаторий «Приморье» МВД России (Уссурийский залив);
– пляж ООО «Лотс» (бухта Лазурная);
– пляж «Ривьера Лагуна» (станция Санаторная);
– место массового отдыха «Чайка» (станция Чайка);
В Артеме:
– пляж «Морской берег» (бухта Муравьиная);
– пляж «Юность» (бухта Муравьиная).
Спасатели отмечают: в походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до двух метров), нет сильного течения.
В случае происшествия необходимо звонить по номерам: 112 и 101.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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