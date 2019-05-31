15 сирот из Лесозаводска получили ключи от квартир. Долгожданные квадратные метры реальными стали благодаря федеральной программе. В краевом бюджете в этом году на приобретение жилья для детей-сирот выделено больше миллиарда рублей. По инициативе губернатора с января 2019-го подбором квартир занимаются исключительно муниципалитеты.

Лесозаводск впервые вручает целую коробку ключей от новых квартир. 15 счастливых новоселов, для которых свое жилье - это чуть больше чем, квадратные метры. Все ребята - сироты и многие их них железный комплект ждали несколько лет. В этом году край выделил округу больше 22,5 миллионов рублей на приобретение жилья для сирот. Лесозаводск выполнил сверхплана, освоил программу за полгода и уже готов отправить запрос на дополнительные пять квартир.

Сергей Михайлов, глава Лесозаводского городского округа: «Должны были приобрести 18 квартир, но приобрели 19-ую, дополнительную. Дети, которые не имели свой дом, им приятно получить квартиру».

С торжественного вручения сразу на экскурсию, провернуть заветный ключ и осмотреть все комнаты.

Вероника Лисиенко в очереди на квартиру стояла три года. И пусть квадратов чуть больше 30, зато мечта жизни исполнилась. В детстве ей так не хватало родительского тепла и домашнего уюта среди стен интерната. Сегодня у Вероники уже своя семья, любимая дочь, муж, и... настоящий дом.

Вероника Лисиенко, новосел: «Тут просторно. Много места для ребенка. Из комнаты переехать в квартиру — большой, просторной».

Переезд в ближайшие дни. С упоением, как настоящая хозяйка, девушка рассказывает о будущей планировке. Уже представляет уголок для дочери Ангелины и семейные ужины».

Через пять лет квартира перейдет в собственность девушки. Кстати, это жилье с гарантией. Если новоселы найдут неисправности в течение года, администрация обяжет победителей аукциона, которые и предоставили жилье для программы, исправить недочеты. К квартирам изначально были высокие требования.

Дарья Батьковская, начальник отдела Управления имущественных отношений администрации Лесозаводского городского округа: «Площадь - не менее 30 квадратов: отдельная кухня, санузел. Должен быть ремонт. Обязательное условие - отсутствие грибка, плесени. Нами предъявлены требования, чтобы дети смогли заехать и не вкладывать средства, а думали о будущем».

Сегодня в Лесозаводске в очереди еще 251 ребенок-сирота. Округ готовит к сдаче два дома. И обещает летом масштабное новоселье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]