Во Владивостоке началась реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В дальневосточной столице убирают разрушенные бордюры, готовят дорогу и тротуары к асфальтированию. Сколько квадратных метров планируют капитально отремонтировать в этом году?

Ювелирная работа на Добровольского. Чтобы новый асфальт здесь прослужил как можно дольше, особое внимание уделяют бордюрам. Для качественной укладки бортового камня в основании внушительный слой щебня. Надежное ограждение появится и вдоль дороги. Большой участок на Добровольского - часть национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сергей Макаров, начальник управления дорог и благоустройства администрации г. Владивостока: «Благодаря финансированию текущего года нам удастся в рамках этого проекта отремонтировать, порядка 250 тысяч кв. м асфальтобетонного покрытия во Владивостоке, поднять на этих улицах люки, ливневые решетки и заменить дорожный тротуарный бордюр».

250 тысяч квадратных метров — это 15 магистралей дальневосточной столицы и один виадук. На Добровольского в порядок приведут и видовую площадку.

Сергей Макаров, начальник управления дорог и благоустройства администрации г. Владивостока: «Сейчас проходят конкурсные процедуры, которые будут в ближайшее время разыграны. Будет определена строительная организация, которая приведет в порядок эту зону отдыха для жителей. Будут оборудованы пешеходные тротуарные зоны, скамейки и урны».

Работы на Добровольского сейчас идут параллельно с участком на Сахалинской. Ежедневно на автомагистрали выходят семь строительных бригад.

Шамиль Ходэи, руководитель подрядной организации: «Одна бригада делает бордюрные работы, другие - фрезерование, третьи - поднятие люков. Чтобы меньше доставлять неудобства жителям. Своевременно и качественно выполнить все эти работы».

В ближайшее время ремонт стартует на Хабаровской, Нерчинской и Вилкова. На каждом объекте капитально отремонтируют не только тротуары. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на каждом из 15 объектов появятся пешеходные зоны, новая разметка, дорожные знаки и люки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]