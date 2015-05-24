Во Владивостоке продолжаются гидравлические испытания

Во Владивостоке на следующей неделе пройдет третий этап весенне-летних гидравлических испытаний. В понедельник, 3 июня, проверке в рамках этого этапа подвергнется Голдобинская теплотрасса.

В связи с проведением гидравлических испытаний, с 3 по 10 июня без горячего водоснабжения (ГВС) жители Первомайского района, получающие тепло от ТЭЦ-2:

40 лет ВЛКСМ: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21у;

44 причал: 1;

50 лет ВЛКСМ: 2, 4, 11, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26б, 26в, 28, 30, 30а, 30б, 30в, 32;

Адмирала Кузнецова: 74, 74у, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

Бакинская: 4;

Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Березовая: 5, 7, 9, 21;

Борисенко: 2, 8, 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 17, 17а, 19, 19а, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б, 104, 104а, 106а, 108, 108а, 110;

Бурачка: 7, 9, 11, 13, 13у, 15, 17;

Вилкова: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б;

Владикавказская: 1, 5;

Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;

Вязовая: 9у;

Героев Тихоокеанцев: 1а, 16, 20а, 20б, 20в, 20г;

Героев Хасана: 4, 6, 10, 12, 14, 15, 22;

Горийская: 1, 4;

Гризодубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

Громова: 4, 6, 8, 10, 12;

Гульбиновича: 4, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 29/1, 29/2, 29а, 30, 31, 32, 8/1, 8/2;

Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

Интернациональная: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71;

Калинина: 19, 21, 41, 43, 43а, 45, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 55, 57, 78, 82, 82у, 84, 89, 91, 105, 105а, 107, 109, 111, 113, 149, 153, 153у, 217, 225а, 253, 255, 255у, 257, 279, 279а, 281, 283, 285, 287;

Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23;

Каштановая: 13;

Киевская: 5;

Кизлярская: 7;

Кипарисовая: 2, 16, 18, 20;

Коммунаров: 14, 32, 32а, 36/1;

Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27;

Краева: 3, 6, 8;

Липовая: 2;

Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Могилевская: 1, 1у, 3;

Можжевеловая: 1а;

Монтажная: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11б, 13, 15, 15а;

Надибаидзе: 1, 1у, 4, 6, 6а, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30у, 32, 34;

Нарвская: 13;

Невельского: 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29;

Нестерова: 3, 5;

Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 41а, 43, 53а, 53б, 53в;

Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а;

Олега Кошевого: 3, 5, 7;

Ольховая: 17, 19;

Очаковская: 5;

Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11;

Пихтовая: 14, 21, 21а, 21у, 33;

Полярная: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 9;

Промышленная 1-я: 3;

Промышленная: 2;

Промышленная 2-я: 4, 6, 8;

Сафонова: 2, 4, 6, 11, 14, 16;

Сахалинская: 1у, 5а, 5в, 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61;

Связи: 1, 3, 5, 20, 22, 22а, 22б;

Слуцкого: 16/1, 16/2, 16/3, 16у;

Спиридонова: 15, 34, 42, 44;

Строительная 2-я: 15, 21;

Строительная 3-я: 9, 10, 11, 12, 18б;

Талалихина: 1, 2;

Терешковой: 10, 12, 14, 16;

Фадеева: 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 8а, 8б, 8д 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16а, 16в, 18в;

Фастовская: 2, 14, 14у, 20;

Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 10у, 11;

Херсонская: 12;

Часовитина: 1, 3, 3у, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27;

Черемуховая: 3б, 4а, 5, 8, 11, 12а, 12у, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 28.

Напомним, гидравлические испытания проходят поэтапно в разных районах Владивостока в период с 13 мая по 24 июня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]