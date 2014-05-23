 Жители Владивостока перевозили партию наркотиков на такси

Перевозчиков партии синтетических наркотиков задержали в ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, стражи порядка получили информацию, что в автомобиле одной из городских фирм такси двое мужчин перевозят партию «синтетики». Сотрудники ГИБДД в Первомайском районе остановили указанную машину, а на заднем сиденье между пассажирами были обнаружены два свертка с подозрительным порошком.

Подозреваемых задержали и доставили в отделение, а экспертиза подтвердила, что изъятое вещество общим весом почти 60 г является наркотиком синтетической группы. По факту хранения и перевозки запрещенных препаратов возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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