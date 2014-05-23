Новости Происшествия

Сегодня, 17:12
 

 Жители Владивостока перевозили партию наркотиков на такси

 Жители Владивостока перевозили партию наркотиков на такси

Фото: rc-pokolenie.ru

Перевозчиков партии синтетических наркотиков задержали в ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, стражи порядка получили информацию, что в автомобиле одной из городских фирм такси двое мужчин перевозят партию «синтетики». Сотрудники ГИБДД в Первомайском районе остановили указанную машину, а на заднем сиденье между пассажирами были обнаружены два свертка с подозрительным порошком.

Подозреваемых задержали и доставили в отделение, а экспертиза подтвердила, что изъятое вещество общим весом почти 60 г является наркотиком синтетической группы. По факту хранения и перевозки запрещенных препаратов возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря