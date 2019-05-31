Объем новых лизинговых сделок в Приморье в 2018 году составил 15 млрд. рублей
Рубрика "Мнение" генерального директора АО «Росагролизинг» Павла Косова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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