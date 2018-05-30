«Восток 24» отмечает годовщину в эфире
Дальневосточному телеканалу ВГТРК «Восток 24» исполняется год! 1 июня 2018-го ГТРК «Владивосток» запустила амбициозный проект, который объединил информационное пространство всего федерального округа. «Восток 24» знакомит зрителей с новостями 11 регионов страны. В эфире телеканала — интервью, специальные репортажи, фильмы, созданные на берегах тихоокеанской России. Канал представлен в сетях крупных кабельных операторов, на спутниковом телевидении «НТВ плюс», а также на онлайн-платформе «Яндекс. Эфир».
"Восток 24" - круглосуточный информационный телеканал Дальневосточного федерального округа, создан на базе ГТРК "Владивосток". Телеканал объеденил Дальневосточные ГТРК и обеспечивает зрителей важной, нужной и интересной информацией обо всех аспектах жизни на Дальнем Востоке.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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