Новый филиал «Детской школы искусств №1» открыли сегодня в Артеме. Теперь там смогут заниматься 150 юных балерин и актеров. Торжество приурочили ко Дню защиты детей и в рамках праздника презентовали экспериментальных проект для самых юных приморцев.

Нам здесь легче дышится и для танца простор. Так говорят ученицы о новом помещении «Детской школы искусств №1» в Артеме. Администрация выделила ансамблю «Фрески» почти два этажа в самом центре города.

Людмила Глушак, директор «Детской школы искусств №1»: «Нам очень было тесно. Представьте, в школе, в здании, в котором должно обучаться 300 детей, обучается 800. Нас услышали. И вот, как подарок ко Дю защиты детей, мы делаем открытие нашего помещения».

В новом филиале смогут заниматься 150 молодых балерин и актеров.

Всего в школе искусств пять отделений: музыкальное, художественное, хореографическое, общеэстетическое и театральное. Сейчас в новых стенах готовят экспериментальный творческий проект для малышей 3-5 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]