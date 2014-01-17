В Артеме открыли филиал «Детской школы искусств №1». Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
Новый филиал «Детской школы искусств №1» открыли сегодня в Артеме. Теперь там смогут заниматься 150 юных балерин и актеров. Торжество приурочили ко Дню защиты детей и в рамках праздника презентовали экспериментальных проект для самых юных приморцев.
Нам здесь легче дышится и для танца простор. Так говорят ученицы о новом помещении «Детской школы искусств №1» в Артеме. Администрация выделила ансамблю «Фрески» почти два этажа в самом центре города.
Людмила Глушак, директор «Детской школы искусств №1»: «Нам очень было тесно. Представьте, в школе, в здании, в котором должно обучаться 300 детей, обучается 800. Нас услышали. И вот, как подарок ко Дю защиты детей, мы делаем открытие нашего помещения».
В новом филиале смогут заниматься 150 молодых балерин и актеров.
Всего в школе искусств пять отделений: музыкальное, художественное, хореографическое, общеэстетическое и театральное. Сейчас в новых стенах готовят экспериментальный творческий проект для малышей 3-5 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
14.01.2017 Анонс на 15 января
-
30.05.2016 Во Владивостоке на линию выйдет «художественный» трамвай
-
14.01.2016 Талантливые дети из Владивостока стали обладателями первого и второго места в конкурсе «Волшебная флейта»
-
11.08.2015 В конкурсах, фестивалях и мастер-классах принимают участие воспитанники школ искусств Владивостока во время летних каникул
-
24.12.2014 Школа искусств №1 Владивостока вошла в сотню лучших учреждений дополнительного образования России
-
17.01.2014 Будущие мамы в роддоме № 3 Владивостока посетили концерт детской школы искусств № 4
Добавить комментарий