"Газпром" начал строить гелиевый хаб в Приморье за 5 млрд рублей

ООО "Газпром газэнергосеть гелий" приступило к строительству логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров в Приморском крае, говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Мобилизована строительная техника, начато устройство основания площадки. Сейчас производится съем верхнего слоя почвы, который в дальнейшем будет использован для благоустройства территории логистического центра. Далее будет осуществляться отсыпка основания площадки инертными материалами - щебнем, щебеночно-песочной смесью и песком, после чего начнется закладка фундамента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом этапе будет задействовано порядка 30 единиц строительной техники.

Монтаж технологического оборудования логоцентра намечен на 2020 год.

Как сообщалось, "Газпром" планирует к 2021 году создать в Приморском крае один из крупнейших в мире логистических центров обслуживания гелиевых контейнеров. Общий объем инвестиций в проект составит 5,153 млрд рублей.

Хаб расположится в территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская", резидентом которой в мае 2017 года стало ООО "Газпром газэнергосеть гелий".

Газ для проекта предполагается добывать с двух месторождений - Ковыктинского и Чаяндинского. По газопроводу "Сила Сибири" газ будет поступать на Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), где из сырьевого потока будут выделяться ценные компоненты, в том числе и гелий. Гелий будет сжижаться на ГПЗ и в дальнейшем экспортироваться в таком виде через порты Приморского края.

Мощность центра составит 60 млн нормальных кубометров в год в пересчете на газообразный гелий с возможной перспективой увеличения до 120 млн нормальных куб. м в год. В состав центра войдут комплекс технологических блоков, предназначенных для обслуживания криогенных изо-контейнеров (используются для транспортировки жидкого гелия), а также установка сжижения гелия.

Криогенное оборудование для логоцентра изготовит и поставит Linde Kryotechnik AG (Швейцария), подрядчиком строительства центра и промежуточного пункта обслуживания контейнеров в Хабаровском крае стало ООО "Криогенные газовые технологии" ("Криогазтех", Москва).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]