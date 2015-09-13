Ранним утром во Владивостоке спасли рыбака на спущенной лодке

Экипаж танкера "Терней" спас мужчину, который терпел бедствие возле якорной стояки N 80 в акватории Владивостока. "Вести:Приморье" собщают со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

1 июня в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что во Владивостоке 05:05 в районе якорной стоянки № 81 в районе бухты Тихая вблизи танкера «Таганрог», замечен рыбак на спущенной резиновой лодке, просящий о помощи.

В 05:30 на поиски мужчины на катере вышли спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО.

В 05:45 рыбака со спущенной лодки подняли на борт члены экипажа танкера «Терней», стоящего в районе якорной стоянки №80.

В 06:30 сотрудники МЧС России сняли мужчину на катер с танкера, доставили на берег. Состояние рыбака удовлетворительное. Медицинская помощь спасенному не понадобилось.

Всего было задействовано: 2 человека, 1 единица техники.













Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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