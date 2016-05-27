28-летняя жительница Приморья удивила даже "видавших виды" полицейских Артема (фото)

Жительница Приморского края нарушила "целый букет" статей уголовного и административного кодекса, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

В дежурную часть Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №68 по улице Кирова. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Установлено, что 28-летняя женщина за рулем автомашины Хонда Аирвейв, увидев на дороге автомашину сотрудников полиции, попыталась скрыться.

Водительница Хонды заехала во двор дома на улице Кирова, где, не справившись с управлением, совершила столкновение с двумя транспортными средствами, стоящими на площадке придомовой территории, а после этого въехала в стену жилого дома.

В результате ДТП никто не пострадал. Автомашины получили технические повреждения.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения виновница автоаварии отказалась. Сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Женщина управляла транспортным средством без соответствующих документов, обучения в автошколе не проходила.

Установлено, что правонарушительницу привлекали к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

Также полицейскими установлено, что ранее транспортное средство жительницы Артема трижды останавливали сотрудники Госавтоинспекции. Каждый раз гражданка отказывалась от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении нее составлялись административные протоколы. А в отделе дознания в отношении любительницы пьяной езды уже расследуются два уголовных дела по статье 264.1. (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В инспекции по делам несовершеннолетних жительницу Артема охарактеризовали не с лучшей стороны. Имеет на иждивении двух малолетних детей, однако воспитанием их не занимается. В отношении нерадивой мамаши составлялись административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В настоящее время дети изъяты из семьи и находятся в Доме малютки. А в отношении женщины собраны и переданы в комиссию по делам несовершеннолетних материалы о лишении ее родительских прав.

По факту дорожно-транспортного происшествия в отношении злостной нарушительницы ПДД в отделе дознания возбуждено новое уголовное дело по статье 264.1. (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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