28-летняя жительница Приморья удивила даже "видавших виды" полицейских Артема (фото)
Жительница Приморского края нарушила "целый букет" статей уголовного и административного кодекса, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.
В дежурную часть Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома №68 по улице Кирова. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции.
Установлено, что 28-летняя женщина за рулем автомашины Хонда Аирвейв, увидев на дороге автомашину сотрудников полиции, попыталась скрыться.
Водительница Хонды заехала во двор дома на улице Кирова, где, не справившись с управлением, совершила столкновение с двумя транспортными средствами, стоящими на площадке придомовой территории, а после этого въехала в стену жилого дома.
В результате ДТП никто не пострадал. Автомашины получили технические повреждения.
От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения виновница автоаварии отказалась. Сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
Женщина управляла транспортным средством без соответствующих документов, обучения в автошколе не проходила.
Установлено, что правонарушительницу привлекали к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотических средств.
Также полицейскими установлено, что ранее транспортное средство жительницы Артема трижды останавливали сотрудники Госавтоинспекции. Каждый раз гражданка отказывалась от прохождения медицинского освидетельствования, в отношении нее составлялись административные протоколы. А в отделе дознания в отношении любительницы пьяной езды уже расследуются два уголовных дела по статье 264.1. (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
В инспекции по делам несовершеннолетних жительницу Артема охарактеризовали не с лучшей стороны. Имеет на иждивении двух малолетних детей, однако воспитанием их не занимается. В отношении нерадивой мамаши составлялись административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В настоящее время дети изъяты из семьи и находятся в Доме малютки. А в отношении женщины собраны и переданы в комиссию по делам несовершеннолетних материалы о лишении ее родительских прав.
По факту дорожно-транспортного происшествия в отношении злостной нарушительницы ПДД в отделе дознания возбуждено новое уголовное дело по статье 264.1. (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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