Долгожданный подарок преподнесли местные власти уссурийцам в День защиты детей. Видеорепортаж Виктории Сарада
Уссурийск - первый город Приморья, где уже с 1 июля детский спорт станет бесплатным. Об этом стало известно во время празднования Международного Дня защиты детей.
В этот день никаких формальностей. Ведь 1 июня площадь Уссурийска превратилась в настоящий детский мир. Здесь каждый попал в страну чудес. А встречали гостей герои любимых сказок. Одни зазывали на выставку декоративно-прикладного творчества, другие давали мастер-классы. Среди выступающих - дети, они же и среди зрителей.
Виктория Сарада, корреспондент: «Обычно это место на центральной площади Уссурийска предназначено для пешеходов и велосипедистов, но сегодня здесь припарковали автомобили. На них особенные дети рисуют свои особенные картины».
Анна Павлова, руководитель Уссурийского отделения Всероссийского общественного движения «Матери России»: «Мы пригласили детей, чтобы они самореализовывались и нарисовали то, что они видят, каким они видят этот мир».
В мероприятии принял участие и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он помог с рисунком мальчику Илье, который борется с диагнозом ДЦП. Ещё год назад девятилетний ребёнок передвигался исключительно на коляске. Сейчас же с помощью взрослых встает на ноги и делает свои первые самостоятельные шаги.
В этом году международный праздник стал многонациональным. В Уссурийск приехал творческий коллектив из Китая. А запечатлеть момент вызвались ученики детской школы искусств. С приходом лета в поисках музы ребята всё чаще выходят на улицы города.
Ирина Карпук, ученица художественного отделения Детской школы искусств УГО: «В художественной школе нас обычно зовут на разные мероприятия на площадь рисовать. Я с самого детства рисую людей. Талант, наверное, от мамы передался».
Творчество юных художников покорило и высоких гостей праздника. Олегу Кожемяко и главе администрации Уссурийска Евгению Коржу вручили их портреты. В свою очередь представители власти сделали ответный подарок. Причем всем уссурийским детям.
Евгений Корж, глава администрации УГО: «Все муниципальные спортивные площадки, крытые, открытые, все стадионы для всех федераций детского спорта с 1 июля будут бесплатны».
Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Город Уссурийск первый перешел на призыв президента РФ Владимира Владимировича Путина, который рекомендовал главам муниципальных образований сделать детский спорт бесплатным».
Такая работа продолжится и в остальных муниципалитетах Приморья. Ведь, по указу президента, к 2024 году в регулярные занятия спортом вовлечено должно быть больше половины населения всей страны.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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