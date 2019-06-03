Уссурийск - первый город Приморья, где уже с 1 июля детский спорт станет бесплатным. Об этом стало известно во время празднования Международного Дня защиты детей.

В этот день никаких формальностей. Ведь 1 июня площадь Уссурийска превратилась в настоящий детский мир. Здесь каждый попал в страну чудес. А встречали гостей герои любимых сказок. Одни зазывали на выставку декоративно-прикладного творчества, другие давали мастер-классы. Среди выступающих - дети, они же и среди зрителей.

Виктория Сарада, корреспондент: «Обычно это место на центральной площади Уссурийска предназначено для пешеходов и велосипедистов, но сегодня здесь припарковали автомобили. На них особенные дети рисуют свои особенные картины».

Анна Павлова, руководитель Уссурийского отделения Всероссийского общественного движения «Матери России»: «Мы пригласили детей, чтобы они самореализовывались и нарисовали то, что они видят, каким они видят этот мир».

В мероприятии принял участие и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он помог с рисунком мальчику Илье, который борется с диагнозом ДЦП. Ещё год назад девятилетний ребёнок передвигался исключительно на коляске. Сейчас же с помощью взрослых встает на ноги и делает свои первые самостоятельные шаги.

В этом году международный праздник стал многонациональным. В Уссурийск приехал творческий коллектив из Китая. А запечатлеть момент вызвались ученики детской школы искусств. С приходом лета в поисках музы ребята всё чаще выходят на улицы города.

Ирина Карпук, ученица художественного отделения Детской школы искусств УГО: «В художественной школе нас обычно зовут на разные мероприятия на площадь рисовать. Я с самого детства рисую людей. Талант, наверное, от мамы передался».

Творчество юных художников покорило и высоких гостей праздника. Олегу Кожемяко и главе администрации Уссурийска Евгению Коржу вручили их портреты. В свою очередь представители власти сделали ответный подарок. Причем всем уссурийским детям.

Евгений Корж, глава администрации УГО: «Все муниципальные спортивные площадки, крытые, открытые, все стадионы для всех федераций детского спорта с 1 июля будут бесплатны».

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края: «Город Уссурийск первый перешел на призыв президента РФ Владимира Владимировича Путина, который рекомендовал главам муниципальных образований сделать детский спорт бесплатным».

Такая работа продолжится и в остальных муниципалитетах Приморья. Ведь, по указу президента, к 2024 году в регулярные занятия спортом вовлечено должно быть больше половины населения всей страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]