Опубликована программа Дальневосточного МедиаСаммита-2019

Программа шестого Дальневосточного МедиаСаммита-2019(12+) опубликована на сайте медиасаммит.рус. Организаторы подготовили для участников более 60 секций, включающих дискуссии, мастер-классы, интерактивные игры и круглые столы. В этом году форум ждет глобальная перезагрузка, ключевая тема предстоящего мероприятия — новые тренды медиапотребления и искусственный интеллект.

Торжественная церемония открытия продет 13 июня в 10.00 на территории Кампуса ДВФУ (корпус В, "Средний" зал). Программа мероприятия разделена на несколько направлений, каждое из которых подходит определенной целевой группе. Это секции для печатных и интернет СМИ, секция телевизионной и радиожурналистики, секция для сотрудников пресс-служб. Они пройдут в формате дискуссий и мастер-классов. Традиционно на МедиаСаммит приедет секретарь Союза журналистов России, редактор журнала "Журналистика и медиарынок" Владимир Касютин. Эксперт обсудит с коллегами лучшие региональные практики печатной прессы, и современные тенденции дизайна печатных СМИ, а также проведёт мастер-класс "Дизайн печатных СМИ". Также в корпусе D пройдет дискуссия "Региональный практики медицинского PR: путь проб и ошибок, вызовы и достижения".

На площадке форума также состоится дискуссия "Социальная журналистика: корпоративная социальная ответственность в СМИ", которую проведет заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты города Москвы Вадим Ковалев.

Участники фестиваля смогут посетить мастер-классы главного редактора National Geographic Traveler Ольги Яковиной, руководителя проекта "Дальневосточная Медиашкола" Алексея Бобкова, директора филиала Государственной Третьяковской галереи во Владивостоке Лары Котляровой, редактора журнала "Пресс-служба" Тимура Асланова и многих других.

Для гостей из других регионов и стран АТР запланирована дискуссия "Медиакоммуникация в АТР". Экспертами в этой секции выступят российские и иностранные журналисты, консулы стран АТР.

Отдельный блок программы мероприятия будет посвящен урбанистике и городским сообществам. Архитекторы и неравнодушные граждане вместе с представителями власти и бизнеса поговорят о гармоничном развитии Владивостока. Как развиваться городу и быть комфортным, доступным, красивым? Принципы застройки — микрорайоны и кварталы. Экспертами выступят урбанист из Москвы, специалист по городским пространствам и сообществам, автор блога "Город для людей" Аркадий Гершман,координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина, и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока Петр Карпов, представитель Приморского отделения Российского экологического общества Юрий Щербак, а также ряд других общественных деятелей.

Программа МедиаСаммита ориентирована не только на журналистов, но и на представителей бизнеса. Участников ждет воркшоп от сооснователя Школы креативного мышления ИКРА Василия Лебедева. Эксперт расскажет, как сделать потребителя соавтором своих продуктов и сервисов, создать свежие рекламные коммуникации, соблюдать баланс между увлекательным контентом и рассказом о продукте.

На МедиаСаммите выступит сооснователь SMM-агентства SETTERS Александра Жарковас темой "Имидж бренда в соцсетях. Основные правила работы с коммерческими аккаунтами. SMM-тренды 2019". Александра расскажет о функциях и задачах основных SMM-сервисов, правилах и лайфхаках работы с коммерческими аккаунтами, а также поделится механикой Influence-маркетинга и SMM-трендами 2019 года.

Выбрать вариант участия и приобрести платный билет также можно на официальном сайте мероприятия.

Одним из самых ярких событий форума станет Digital-конференция MEH (Marketing, Edutainment, Humor) (18+). Формат MEH не похож на привычную конференцию: доклады спикеров занимают не более 20 минут, в зале нет кофе-брейка и Wi-Fi – только полное погружение в медиа, много юмора.Участники конференции до начала мероприятия остаются под секретом.

Кроме этого, на площадке МедиаСаммита пройдет пресс-конференция Ильи Лагутенко в преддверии фестиваля V-ROX, а также мотивационный семинар "Йога смеха", где в качестве спикера выступит мотивирующий тренер, амбассадор Йоги смеха (Laughter Yoga International) в России Дмитрий Ефимов.

Шестой Дальневосточный МедиаСаммит(12+) пройдет 13-14 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. В этом году форум ждет глобальная перезагрузка, ключевыми темами МедиаСаммита-2019 станут новые тренды медиапотребления и искусственный интеллект. Любой желающий может бесплатно посетить мероприятие, достаточно зарегистрироваться на сайте.

Следить за подготовкой к МедиаСаммиту можно, подписавшись на официальные страницы предстоящего мероприятия в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2019 выступают Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Союз журналистов России, Приморское региональное отделение Союза журналистов России, Дальневосточный федеральный университет. Генеральный партнер форума — РусГидро.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]