Возбуждено уголовное дело по факту инцидента со стрельбой в поселке Славянка
Сотрудники УМВД России по Приморскому краю направлены в Хасанский район. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью после инцидента в поселке Славянка, в результате которого 45-летний житель Владивостока получил ранение из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в проверочных мероприятиях принимают участие сотрудники краевого Управления МВД, направленные для оценки ситуации и оказания практической помощи своим коллегам в районе.
Полицейские опросили очевидцев происшествия. Принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения правонарушителя и его задержанию.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Личности всех участников инцидента установлены. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям каждого из них.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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