Возбуждено уголовное дело по факту инцидента со стрельбой в поселке Славянка

Сотрудники УМВД России по Приморскому краю направлены в Хасанский район. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью после инцидента в поселке Славянка, в результате которого 45-летний житель Владивостока получил ранение из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в проверочных мероприятиях принимают участие сотрудники краевого Управления МВД, направленные для оценки ситуации и оказания практической помощи своим коллегам в районе.

Полицейские опросили очевидцев происшествия. Принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения правонарушителя и его задержанию.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Личности всех участников инцидента установлены. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям каждого из них.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru