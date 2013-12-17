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Возбуждено уголовное дело по факту инцидента со стрельбой в поселке Славянка

Возбуждено уголовное дело по факту инцидента со стрельбой в поселке Славянка

Фото: Newsbox24.tv

Сотрудники УМВД России по Приморскому краю направлены в Хасанский район. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью после инцидента в поселке Славянка, в результате которого 45-летний житель Владивостока получил ранение из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в проверочных мероприятиях принимают участие сотрудники краевого Управления МВД, направленные для оценки ситуации и оказания практической помощи своим коллегам в районе.

Полицейские опросили очевидцев происшествия. Принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения правонарушителя и его задержанию.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Личности всех участников инцидента установлены. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям каждого из них.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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