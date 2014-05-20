Неустойчивая погода сохранится в Приморье

Сегодня, 3 июня, и в ближайшие сутки существенных изменений погоды в Приморском крае ожидать не следует. Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, в крае пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни и грозы. В прибрежных районах в ночные и утренние часы будут наблюдаться очаги тумана. Не ожидается резких изменений и в температурном режиме: фон ночных температур составит +8…+13 °C, на востоке от +1 °C до +7 °C. Днём в континентальных районах воздух прогреется до +21…+26 °C. Поступление холодной воздушной массы с акватории Охотского моря вдоль восточного побережья приведёт к понижению температуры воздуха в прибрежных районах до +9…+14 °C.

Во Владивостоке облачно, туман, морось, во второй половине дня переходящая в дождь. При свежем юго-восточном ветре с моря максимальная температура не превысит +13…+16 °C.

Завтра в городе сохранится всё та же облачная погода с туманом, временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха в разных районах города в ночные часы +9…+12 °C, днём +12…+15 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]