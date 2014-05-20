Новости Общество

Сегодня, 16:21
 

Неустойчивая погода сохранится в Приморье

Неустойчивая погода сохранится в Приморье

Фото: Сочи Экспресс

Сегодня, 3 июня, и в ближайшие сутки существенных изменений погоды в Приморском крае ожидать не следует. Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, в крае пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны ливни и грозы. В прибрежных районах в ночные и утренние часы будут наблюдаться очаги тумана. Не ожидается резких изменений и в температурном режиме: фон ночных температур составит +8…+13 °C, на востоке от +1 °C до +7 °C. Днём в континентальных районах воздух прогреется до +21…+26 °C. Поступление холодной воздушной массы с акватории Охотского моря вдоль восточного побережья приведёт к понижению температуры воздуха в прибрежных районах до +9…+14 °C.

Во Владивостоке облачно, туман, морось, во второй половине дня переходящая в дождь. При свежем юго-восточном ветре с моря максимальная температура не превысит +13…+16 °C.

Завтра в городе сохранится всё та же облачная погода с туманом, временами небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха в разных районах города в ночные часы +9…+12 °C, днём +12…+15 °C.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Фестиваль Человек и море

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести







В объективе: дети

Школьное радио





Детские Вести

Отдых у моря