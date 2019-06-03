Во Владивостоке продолжается строительство сразу четырех детских садов. На двух стройках с рабочим визитом побывал Олег Гуменюк. Глава города пообщался с подрядчиками, осмотрел строительные площадки.

Новый сад станет четвёртым в микрорайоне. Для жителей Снеговой Пади — большое подспорье, ведь почти в каждой семьи есть дети. Учреждение рассчитано на 240 малышей. Это трехэтажное здание со спортивным и музыкальным залами. Его откроют к 2020 году.

На этой площадке трудятся уже несколько месяцев. Фундамент готов, и сейчас приступили к строительству первого этажа. Как идут работы, проверил глава города. Олег Гуменюк побывал на месте и пообщался с подрядчиками.

Олег Гуменюк, глава Владивостока: «У нас есть планы и на следующий год, в общей сложности за три года во Владивостоке появятся 8 детских садов. И мы купим три сада у бизнеса. И также у нас строительство нескольких школ».

Новый детский сад строят и на Маковского. Учреждение вместит 12 групп, в числе которых - две ясельные. После того, как стройку закончат, здесь высадят новые деревья и кустарники. Проезды к саду заасфальтируют и обрамят бордюрным камнем. Тротуар покроют бетонной брусчаткой. А от шума машин сад укроет защитное ограждение.

Павел Бондаренко, подрядчик: «Сегодня ведется устройство монолитных плит и балок первого этажа, армирование и монтаж опалубки, полностью сделан фундамент. Параллельно идет обустройство сетей канализации и отопления».

В 90-е многие помещения детских садов перешли в частную собственность. Чтобы сделать их муниципальными, работали больше 10 лет. Администрация города реконструировала старые учреждения. И сегодня во Владивостоке работают 120 детских садов. Однако на достигнутом останавливаться не планируют. Новые сады построят на Крыгина и Кипарисова. В этих районах работы уже начались.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]