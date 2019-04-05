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Мотодевочку из Владивостока позвали на работу в дилерский центр немецкого автогиганта

Мотодевочку из Владивостока позвали на работу в дилерский центр немецкого автогиганта

Фото: instagram.com/aleksaboo/

Известную байкершу из Владивостока пригласил на работу дилер немецкого производителя автомобилей и мотоциклов. Девушка, по ее же словам, теперь свяжет свое хобби и работу — разве это не мечта каждого человека!

Популярная инстаграм-дива Aleksaboo написала на своей страничке: «В мою жизнь на бешеной скорости ворвались мотоциклы BMW и все, что с ними связано. Мне предоставилась счастливая возможность связать свое любимое хобби и работу».

Напомним, владелица инстаграм-аккаунта, мотодевочка из Владивостока Aleksaboo, стала популярна благодаря своим откровенным фото и видео, на которых она предстает в мотоамуниции или в купальнике. Также девушка недавно рассказала о том, что максимальная скорость, которую она развила на мотоцикле, составила 299 км в час.

Мотодевочка, как называет сама себя байкерша, имеет более 170 тысяч подписчиков в соцсети инстаграм.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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