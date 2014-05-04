Приморские гребцы отличились на Кубке мира

В немецком Дуйсбурге завершился второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Гребцы, представляющие Приморский край, по итогам соревнований завоевали золотую, серебряную и две бронзовые награды.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, гребной канал «Ведау» в Дуйсбурге считается мировым центром гребли. На этап Кубка мира собрались спортсмены из 61 страны, среди которых сильнейшие гребцы из Франции, Дании, Великобритании, Сербии, Австралии, Венгрии, Польши, Беларуси, России, Испании, Португалии, Канады и Германии.

В очередное раз свое лидерство в спринте на 200-метровой дистанции доказал призер Олимпийских игр из Приморья Иван Штыль. В каноэ-одиночке среди мужчин он завоевал «золото» с результатом 38,935 секунды, опередив Альфонсо Бенавидеса из Испании (39,047) и Тимура Хайдарова из Казахстана (39,416).

Серебряную медаль Иван Штыль выиграл вместе с Александром Коваленко, представляющим Приморский край в параллельном зачете. Они стали вторыми в каноэ-двойке на дистанции 200 метров с результатом 36,065 секунды, уступив испанцам Антони Сегура и Альфонсо Бенавидесу (35,739) и опередив поляков Александра Китевского и Нормана Зезулу (36,277).

Две «бронзы» выиграла Олеся Ромасенко, выступающая за Приморье в параллельном зачете. Вместе с Ксенией Курач она стала третьей среди женщин в каноэ-двойке на 500-метровке. Кроме того, дуэт Олеся Ромасенко и Павел Петров показал третий результат в каноэ-двойке на дистанции 500 метров в новой дисциплине «Микст», включенной в этап Кубка мира.

Напомним, что Иван Штыль, Олеся Ромасенко и Кира Степанова, также представляющая Приморье в параллельном зачете, вошли в состав национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, которая выступит на II Европейских играх в Минске (Беларусь) с 21 по 30 июня 2019 года. Им предстоит защищать честь страны на этих престижных стартах.

Отметим, спортсмены федерации гребли на байдарках и каноэ Приморского края на протяжении семи десятилетий успешно выступают на международных и всероссийских соревнованиях. Приморские гребцы неоднократно добивались самых высоких достижений – становились чемпионами и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России. Один из них – заслуженный мастер спорта Иван Штыль, является одним из самых титулованных гребцов планеты – бронзовым призером Олимпийских игр, 15-кратным чемпионом мира, 16-кратным чемпионом Европы, многократным призером чемпионатов мира, победителем и призером этапов Кубка мира и чемпионатов России.

Большую поддержку краевой федерации гребли на байдарках и каноэ оказывают Администрация Приморского края и компании-партнеры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]