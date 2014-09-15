На улице Всеволода Сибирцева во Владивостоке установят светофор

Установить светофорный объект и искусственную дорожную неровность на улице Всеволода Сибирцева решено по итогам мониторинга дорожной ситуации, - сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

«Выезд с улицы Ломоносова на Всеволода Сибирцева достаточно сложный. Для организации безопасного проезда установим здесь светофор, а в районе дома № 85 сделаем ещё и искусственную дорожную неровность, совмещенную с пешеходным переходом», - отметил глава города Олег Гуменюк.

Кроме этого, как отмечают специалисты, некоторые светофоры на улицах города планируется перевести в круглосуточный режим работы.

Работы по установке светофора на улице Всеволода Сибирцева проведут уже в этом году.

Напомним, что новый светофор появится и на Русском острове. Его планируется установить на Университетском проспекте в районе поворота на Поспелово и Канал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]