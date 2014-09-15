На улице Всеволода Сибирцева во Владивостоке установят светофор
Установить светофорный объект и искусственную дорожную неровность на улице Всеволода Сибирцева решено по итогам мониторинга дорожной ситуации, - сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
«Выезд с улицы Ломоносова на Всеволода Сибирцева достаточно сложный. Для организации безопасного проезда установим здесь светофор, а в районе дома № 85 сделаем ещё и искусственную дорожную неровность, совмещенную с пешеходным переходом», - отметил глава города Олег Гуменюк.
Кроме этого, как отмечают специалисты, некоторые светофоры на улицах города планируется перевести в круглосуточный режим работы.
Работы по установке светофора на улице Всеволода Сибирцева проведут уже в этом году.
Напомним, что новый светофор появится и на Русском острове. Его планируется установить на Университетском проспекте в районе поворота на Поспелово и Канал.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
09.09.2017 На одной из улиц Владивостока на месяц ограничат автодвижение и парковку
-
03.09.2017 Во Владивостоке на два месяца перекроют проезд по Володарского(схема)
-
28.08.2017 На улице Володарского во Владивостоке временно ограничат автодвижение и парковку
-
30.06.2016 2 июля на ряде центральных улиц Владивостока будут временно ограничены движение и парковка
-
26.02.2015 Полиция: въезд большегрузного транспорта во Владивосток ограничен
-
15.09.2014 Новый светофор появится во Владивостоке
Добавить комментарий