«Свободу тюленям!»: четыре ларги покинули реабилитационный центр в Приморье

Ластоногие снова на воле! Четверку дальневосточных ларг — Анну Павловну, Светлану, Надежду и Вячеслава — после трехмесячного выхаживания и лечения выпустили в море, поближе к водам Дальневосточного морского заповедника. Почему 13-й тюлений сезон для реабилитационного центра в Тавричнке стал по-настоящему счастливым, и кто пришел на помощь всем тюленям Японского моря?

Анна Павловна и Вячеслав уже с первыми лучами солнца на взводе. Но вместе с ларгами волнуются и все участники спецоперации «Свободу тюленям!»

Почти три месяца их лечили и кормили согласно предписанию ветеринара, и сейчас наступила долгожданная выписка. Не без помощи людей тюленей помещают в особые проветриваемые клетки и грузят в автомобили.

Максим Каленник, корреспондент: «Вести: Приморье» уже семь лет обеспечивают информационную поддержку реабилитационному центру «Тюлень». И уже в третий раз подряд редакционные джипы становятся бесплатным и счастливым такси до родного дома. Ластоногие милахи возвращаются в соленые воды залива Петра Великого».

Перегрузка на быстроходный катер — и на юг, к заповедным водам. Здесь самая сложная часть операции — переноска ящиков с палубы на лодку, а уже с нее — на галечный пляж острова Желтухина. Наступает долгожданный момент: тюлени возвращаются в море.

В свободное плавание ластоногие впервые отправляются под счастливые напутствия профессиональных рыбаков. Уникальный случай: «Русская рыбопромышленная компания» взяла шефство над тюленями Японского моря. С ее помощью в Тавричанке идет строительство нового реабилитационного центра.

Федор Кирсанов, генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании»: «Первый раз, очень волнительно. Переживания возникают, что всё у них будет хорошо. Наша компания родилась в этом регионе. Нам работать в этом регионе, и мы считаем себя ответственными жителями. Для нас это правое дело, которое мы делаем для себя. Рыболовным компаниям надо сознать, что мы должны помогать и флоре, и фауне».

Лора Белоиван, руководитель реабилитационного центра «Тюлень»: «Это исключительный вариант и уникальный случай, когда рыбопромышленная компания не рассматривает морских животных как своих конкурентов. Это так круто, это так современно! Это слом всей парадигмы для мировой практики, а для российской практики — абсолютно».

Еще одна, последняя, пестрая компания ларг этого года получит заветную путевку в родные места через несколько дней, и 13-й сезон в реабилитационном центре будет закрыт. Для его сотрудников и пациентов он уже точно станет счастливым. Потому что следующий, 14-й, при поддержке рыбопромышленников откроется уже в новом, современном центре.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]